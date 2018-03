Galaxy S9, ecco le AR Emoji di Topolino e Minnie

Luca Colantuoni,

Una delle novità del Galaxy S9 è la funzionalità AR Emoji che permette di creare avatar 3D a partire da un selfie. Ai 18 emoji preinstallati si aggiungono ora due noti personaggi Disney, ovvero Topolino e Minnie, che Samsung aveva mostrato in anteprima durante l’evento di presentazione organizzato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Gli utenti che hanno acquistato i Galaxy S9/S9+, in vendita da oggi in Italia, potranno quindi usare i due personaggi più popolari dell’universo Disney per creare emoji che imitano le espressioni facciali. È possibile convertirli in GIF e PNG per la condivisione tramite messaggi personalizzati o impostarli come sfondo per la schermata home e il lock screen. La funzionalità sfrutta unicamente la fotocamera frontale da 8 megapixel e avanzati algoritmi di machine learning che analizzano oltre 100 caratteristiche del volto, inclusi occhi, naso, bocca, guance e sopracciglia.

Topolino e Minnie possono essere scaricati gratuitamente dallo store Samsung (Galaxy Apps), toccando il pulsante + nell’app Fotocamera. In Italia sono già disponibili, mentre in altri paesi verranno rilasciati nel corso dei prossimi giorni. In futuro saranno aggiunti altri noti personaggi Disney, come quelli dei film Gli Incredibili, Frozen e Zootropolis. A fine febbraio, il CEO D.J. Koh aveva sottolineato che AR Emoji non è una copia delle Animoji introdotte da Apple con il suo iPhone X.