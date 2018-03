HTC U12+, prima immagine dello smartphone

Luca Colantuoni,

Diversi produttori annunceranno nelle prossime settimane nuovi smartphone Android di fascia alta con l’obiettivo di insidiare il dominio assoluto di Samsung. Uno dei modelli più attesi è HTC U12+, del quale è apparsa online la prima immagine ufficiale. Il noto leaker Evan Blass ha inoltre confermato buona parte delle specifiche trapelate all’inizio del mese.

L’attuale HTC U11+ è una versione migliorata del precedente U11. Il produttore taiwanese ha deciso di presentare direttamente la versione Plus del nuovo top di gamma, probabilmente per competere contro il Galaxy S9+. Anche per HTC U12+ (nome in codice Imagine) verrà utilizzato il famoso design Liquid Surface e un display da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Le novità, visibili all’esterno, saranno la doppia fotocamera posteriore (posizionata in orizzontale) con sensori da 16 e 12 megapixel, e la dual camera frontale da 8 megapixel.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per quanto riguarda la connettività si prevedono i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Il telaio in alluminio e vetro sarà resistente all’acqua (certificazione IP68). Il lettore di impronte digitali è sul retro, sotto la doppia fotocamera e il flash LED. La batteria è da 3.420 mAh. HTC aggiornerà inoltre i sensori integrati lungo i bordi, in modo da migliorare la funzionalità Edge Sense.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo. Il produttore ha incontrato qualche intoppo durante la produzione, quindi l’annuncio è stato posticipato da fine aprile ad inizio maggio. Insieme al modello di punta verranno presentati anche i Desire 12 e Desire 12+.