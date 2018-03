Compri MediaPad M5 e Huawei ti regala la tastiera

Cristiano Ghidotti,

Presentato al Mobile World Congress di Barcellona e in vendita da alcuni giorni anche in Italia, il nuovo Huawei MediaPad M5 è un tablet con sistema operativo Android (arriva con Oreo preinstallato) votato alla multimedialità come testimonia la presenza di altoparlanti Harman Kardon, ma che all’occorrenza sa trasformarsi in un dispositivo utile per essere produttivi in mobilità.

A tal proposito, segnaliamo l’interessante promozione di cui si può beneficiare comprandolo entro il 22 aprile (in offerta su Amazon a 399 euro), che permette di ottenere senza alcuna spesa aggiuntiva la tastiera da abbinare al display, così da rendere più semplice e comoda la stesura dei testi, la consultazione delle email e la gestione dei documenti. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono consultabili sul sito ufficiale: è applicabile all’acquisto del MediaPad M5 da 10,8 pollici nelle versioni LTE, WiFi e Pro (dunque esclusa l’edizione con schermo da 8,4 pollici). Tutto ciò che bisogna fare è registrarsi sulla pagina appositamente messa online da Huawei entro e non oltre il 30 aprile.

La tastiera verrà poi spedita direttamente a domicilio, a seguito di convalida, all’indirizzo specificato dall’acquirente durante la fase di registrazione. Si ricorda che, con il modello Pro, è incluso anche il pennino M-Pen con 4.096 livelli di pressione per scrivere, disegnare o eseguire calcoli matematici a mano libera direttamente sul display.

Stiamo testando l’edizione M5 da 10,8 pollici e la prima impressione è quella di avere tra le mani un tablet Android di qualità, ottimizzato sul fronte software (la modalità desktop che si attiva non appena collegata la tastiera è un valore aggiunto) e capace offrire performance elevate per quanto riguarda la multimedialità: spiccano i già citati altoparlanti Harman Kardon che garantiscono un ascolto senza distorsioni anche a volume elevato, durante lo streaming della musica o la visione di un film, sollevando così dall’obbligo di affidarsi a speaker esterni.