LG G7, il notch nel display sarà opzionale

Floriana Giambarresi,

La tacca introdotta nell’iPhone X sembra voler giocare un ruolo considerevole nel futuro degli smartphone Android e la prima release del nuovo Android P rafforza tale idea. Tale design del display non piace però a tutti e pare che l’LG G7 avrà un notch che potrà essere nascosto dall’utente, utilizzando una impostazione del software, così da accontentare ogni esigenza – ma non solo.

Secondo quanto confermato da TechRadar, il notch del nuovo LG G7 potrà essere disattivato tramite le impostazioni del software: ciò significa che si avrà la piena possibilità di visualizzarlo, proprio come appare attualmente in iPhone X, oppure di nasconderlo e avere così tra le mani un telefono dallo schermo coerente, intero. Si potrà dunque scegliere tra una modalità full-notch e no-notch, non che ci saranno due versioni del telefono.

Ecco le due diverse modalità di notch fianco a fianco:

Se dunque il notch che ospita la fotocamera e altri sensori è diventato di gran moda attualmente, dopo il lancio del melafonino premium di Apple e di alcuni dispositivi con cuore Android, non a tutti potrebbe piacere: per accontentare ogni tipologia di pubblico, LG G7 dovrebbe pertanto consentire di nasconderlo o di attivarlo a proprio piacimento. Contattata a riguardo, la casa produttrice non ha fornito alcuna conferma e si dovrà attendere il lancio del nuovo smartphone per avere certezza di tale possibilità.

LG G7, o in qualunque modo si chiamerà il prossimo smartphone di fascia alta di LG, sta abbracciando il futuro Android P di Google, che sposta le icone – come quelle dell’orario e della batteria residua – negli angoli in alto a sinistra e a destra dello schermo. Il trucco via software sul notch offrirebbe dunque un duplice vantaggio: attivandolo, si sarà dunque in grado di beneficiare di un maggior spazio sul display in modalità verticale, mentre disattivandolo sarà possibile nascondere la tacca. Non è ancora dato sapere quando LG G7 sarà ufficiale, ma si vocifera che potrebbe esser rivelato pubblicamente nel mese di giugno.