Filippo Vendrame,

Samsung Galaxy S9 debutta ufficialmente in Italia. Il nuovo top di gamma Android della casa coreana potrà essere acquistato in tutti i negozi di elettronica, all’interno dei principali eShop della rete e presso i punti vendita degli operatori di telefonia mobile. Il Samsung Galaxy S9 ed il suo “fratello maggiore” Samsung Galaxy S9+ sono disponibili nelle colorazioni Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple al prezzo consigliato di 899 euro e 999 euro.

Samsung Galaxy S9, dove acquistarlo

Il nuovo top di gamma Android di Samsung potrà essere acquistato innanzitutto all’interno di tutte le principali catene di elettronica come MediaWorld ed Unieuro. Inoltre, Il Galaxy S9 sarà disponibile anche presso tutti i principali eShop della rete.

Discorso a parte va fatto per gli operatori di telefonia mobile che offriranno il nuovo smartphone anche in abbinamento a specifici piani dedicati. Questo significa che i clienti potranno acquistare uno dei nuovi Galaxy S9 a rate senza avere l’obbligo di dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. Tutte le offerte saranno disponibili entro i prossimi giorni all’interno dei portali dei principali operatori di telefonia mobile. Si ricorda, infine, che chi aveva prenotato il nuovo Galaxy S9 entro il 7 marzo ha potuto già riceverlo a casa con un piccolo anticipo rispetto al debutto ufficiale previsto per oggi, 16 marzo.

Galaxy S9, tecnologia e potenza

I nuovi Galaxy S9 di Samsung sono prodotti innovativi e performanti. Dal punto di vista del design non si discostano molto dai precedenti Galaxy S8 ma la casa coreana ha lavorato moltissimo per ottimizzarli ulteriormente, soprattutto sul fronte fotografico dove ha ottenuto risultati davvero impressionanti.

Il Samsung Galaxy S9 offre un display Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione QHD+ da 2960 x 1440 pixel e 570ppi (18:9). Il Samsung Galaxy S9+, invece, dispone un display Super AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione QHD+ da 2960 x 1440 pixel e 529ppi (18:9). Il processore è l’Exynos 9810 abbinato alla GPU Mali-G72. Il Samsung Galaxy S9 dispone di 4GB di RAM che salgono a 6GB sul Samsung Galaxy S9+.

Sul fronte fotografico, vera chicca di questi nuovi modelli, il Samsung Galaxy S9 dispone di un obiettivo con doppia apertura focale variabile (f/1.5 e f/2.4) che presenta una sensibilità superiore per scattare foto di qualità in ogni condizione di luce. Il fratello maggiore, invece, dispone anche di un secondo sensore posteriore da 12MP (f/2.4) con funzione di zoom 2x che permette di realizzare scatti con effetto Bokeh.