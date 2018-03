Filippo Vendrame,

Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ sono ufficialmente disponibili in Italia dalla giornata di oggi, rispettivamente a 899 e 999 euro. Contestualmente al lancio dei nuovi top di gamma Android della casa coreana, TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia hanno definito le loro offerte dedicate che consentono ai loro clienti di poter acquistare gli smartphone in forma agevolata, a rate, in abbinamento a specifiche opzioni tariffarie.

Samsung Galaxy S9 con TIM

TIM permette di abbinare i nuovi top di gamma ad una qualsiasi offerta ricaricabile. Nello specifico, i clienti dell’operatore potranno acquistare il Galaxy S9 con 49 euro di anticipo, pagando poi 30 rate da 26 euro.

Per il Galaxy S9+ è previsto, invece, un anticipo di 99 euro e 30 rate da 26 euro. In entrambi i casi, TIM regalerà 1GB 4G LTE al mese. Curiosamente, rispetto all’offerta iniziale annunciata la scorsa settimana, l’operatore ha rimosso, al momento, la possibilità di acquistare il Galaxy S9+ con l’opzione TIM Next. Possibile, quindi, che nei prossimi giorni l’offerta per i Galaxy S9 con TIM sia soggetta ad ulteriori variazioni.

Per i clienti più fedeli con almeno un anno di anzianità e con un’offerta dati attiva, TIM permette di acquistare il Galaxy S9 in 30 rate da 20 euro e senza alcun anticipo, per un totale di appena 600 euro.

Chi fosse in possesso anche di una linea TIM di rete fissa potrà acquistare a rate i nuovi smartphone senza l’abbinamento con alcun piano tariffario. Il Galaxy S9 potrà quindi essere acquistato in 48 rate da 16,99 euro. Nessuna rateizzazione, invece, per il Galaxy S9+.

Samsung Galaxy S9 con Vodafone

Per quanto riguarda Vodafone, i nuovi top di gamma Android della casa coreana potranno essere acquistati o attraverso l’opzione tariffaria RED, oppure in abbinamento a una ricaricabile. Si ricorda che l’opzione RED offre al cliente chiamate illimitate nazionali più 1000 minuti di chiamate internazionali, SMS illimitati e 10 GB 4G LTE. Il tutto a 25 euro ogni 4 settimane. Per avere il Galaxy S9 si dovrà versare un anticipo di 99,99 euro ed aggiungere un canone ulteriore di 15,99 euro. Per acquistare il Galaxy S9+, invece, l’anticipo sale a 199,99 euro, mentre il canone aggiuntivo rimane sempre di 15,99 euro ogni 4 settimane.

Chi abbinerà i nuovi smartphone con Vodafone RED riceverà 4GB di traffico aggiuntivo.

Per tutti gli altri clienti ricaricabili di Vodafone, il Galaxy S9 potrà essere acquistato con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 19,99 euro. Per il Galaxy S9+ è previsto un anticipo di 199,99 euro e 30 rate da 19,99 euro.

Samsung Galaxy S9 con Wind

L’operatore arancione permette di abbinare i nuovi top di gamma sia alle sue ricaricabili che agli abbonamenti.

Nello specifico, il Galaxy S9 si potrà avere con la ricaricabile All Inclusive Unlimited (5GB, minuti illimitati e 500 SMS) con un anticipo di 99,90 euro e 30 rate da 19 euro. Il costo del piano è di 12 euro e Wind, per questa abbinata, regalerà ulteriori 10GB di traffico.

Il Galaxy S9 si potrà avere anche con gli abbonamenti Wind Magnum e WindHome con un anticipo di 99,90 euro e 30 rate da 19 euro. Entrambi gli abbonamenti regalano 10GB di traffico Internet.

Il Galaxy S9+ si potrà avere con la ricaricabile All Inclusive Unlimited con un anticipo di 199,90 euro e 30 rate da 19 euro. Stesso anticipo e medesime rate anche per gli abbonamenti Wind Magnum e WindHome.

Samsung Galaxy S9 con 3 Italia

I nuovi top di gamma potranno essere acquistati con le nuove opzioni tariffarie “FREE Power” e “ALL-IN Power“.

“FREE Power” offre chiamate illimitate, 1000 SMS e 100 Giga con l’opzione GIGABANK che diventano illimitati per i clienti 3Fiber. Il tutto a 39 euro con incluso lo smartphone. Per il Galaxy S9 o il Galaxy S9+ bisognerà aggiungere solamente un contributo una tantum di 129 euro.

“ALL-IN Power”, invece, propone chiamate illimitate, 1000 SMS e 100 Giga con GIGABANK (GB illimitati per i clienti 3Fiber) a 19 euro. Per avere il Galaxy S9 bisognerà aggiungere un canone di 15 euro ed un anticipo di 99 euro. Per avere il Galaxy S9+ bisognerà pagare un anticipo di 99 euro ed un canone extra di 19 euro.

Tutti i dettagli delle offerte degli operatori sono disponibili all’interno dei loro siti ufficiali.