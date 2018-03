Samsung Gear S3: l’orologio intelligente in sconto

Floriana Giambarresi,

Uno degli smartwatch più venduti in Italia, scelto principalmente per il suo design di grande appeal e per l’ampia gamma di funzionalità dedicate a fitness e salute di cui è dotato, è protagonista di una super offerta su Amazon: si tratta del Samsung Gear S3 Frontier, in cui prezzo scende dai 429 euro ai 279 euro con spedizione gratuita, con uno sconto dunque sul totale pari al 35%.

Il Samsung Gear S3 si distingue dalla maggior parte degli orologi intelligenti sul mercato per via dell’aspetto di un classico orologio unito alle funzionalità di uno smartwatch. Look sportivo e cassa in acciaio inossidabile lo rendono indossabile al polso con qualsiasi tipologia di abbigliamento, inoltre è presente uno schermo tradizionale Super AMOLED da 1,3 pollici (da 360 x 360 pixel) protetto dal Gorilla Glass SR+, progettato non solo per mostrare l’orario come in un tradizionale orologio classico ma anche per far visualizzare agli utenti tutti gli aggiornamenti e i risultati del monitoraggio delle attività.

Per quanto concerne la dotazione tecnica, Samsung Gear S3 monta un processore dual core Exynos a 1 GHz, 768 MB di RAM, 4 GB di memoria flash, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS. Sono inoltre presenti il chip NFC e vari sensori per il monitoraggio dell’attività fisica (accelerometro, giroscopio, barometro e cardiofrequenzimetro) e la misurazione di altitudine e pressione atmosferica. La batteria a bordo è da 380 mAh, capace di garantire un’autonomia d’uso compresa tra i 2 e i 4 giorni, e supporta la ricarica senza fili (wireless). Presente un microfono, che permette di avviare le funzionalità del dispositivo indossabile mediante comandi vocali, anche se in alternativa è possibile utilizzare la comoda ghiera girevole per controllarne le opzioni. Inoltre, grazie allo speaker integrato, lo smartwatch consente di effettuare o ricevere chiamate telefoniche direttamente sul dispositivo, senza l’ausilio dello smartphone.

Resistente all’acqua e alla polvere, l’orologio intelligente targato Samsung offre funzionalità utili come la possibilità di trovare la strada ideale e calcolare le distanze, di tenere sotto controllo i progressi effettuati durante le attività fisiche quotidiane, e un sensore del battito cardiaco che misura la resistenza fisica. Tante le app scaricabili dallo store di Samsung, che ne estendono le possibilità in ambito fitness e non solo.

Uno smartwatch comodo, elegante e ricco di funzionalità, dunque, proposto su Amazon nella versione Frontier, dedicata alle persone più attente alla propria forma fisica. Comodità di cui è possibile dotarsi approfittando del sovrasconto.