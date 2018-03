Il prossimo Assassin’s Creed nell’antica Grecia?

Cristiano Ghidotti,

Nonostante l’espansione La Maledizione dei Faraoni per il capitolo Origins sia appena stata pubblicata, Ubisoft sembra essere già al lavoro sulla prossima uscita della serie Assassin’s Creed, con l’obiettivo di renderla disponibile sul mercato entro l’autunno 2019. Nel fine settimana sono comparse in Rete le prime indiscrezioni riguardanti la possibile ambientazione scelta per l’avventura.

Si tratterebbe dell’antica Grecia, almeno stando a quanto riportato sulle pagine del sito Comic Book, che cita non meglio precisate fonti rimaste anonime, ma ritenute attendibili. Tutto da prendere con le pinze, dunque, almeno per il momento. A rafforzare l’ipotesi sarebbe però un tweet (allegato di seguito) condiviso la scorsa estate da Raphael Lacoste, Brand Art Director della serie e Art Director dell’ultima uscita collocata in Egitto: ad essere immortalata è la suggestiva località di Meteora che si trova nel nord del paese, importante meta turistica per la spettacolarità delle sue numerose torri naturali di roccia.

Meteora , Greece 2017 pic.twitter.com/YmiV2G38Ep — Raphael Lacoste (@raphaellacoste) August 17, 2017

Difficile al momento capire se i rumor sul prossimo Assassin’s Creed siano fondati o meno. Di certo, però, Ubisoft ha già iniziato a concentrarsi sul progetto, come dimostra un recente sondaggio comparso sul Web in cui veniva chiesto in quale epoca i giocatori avrebbero voluto vedere ambientato un nuovo capitolo della serie: tra le opzioni le battaglie delle popolazioni vichinghe e mongole, le guerre puniche, l’invasione spagnola delle Americhe, quella dell’Inghilterra condotta da Guglielmo il Conquistatore, la rivoluzione russa e il Giappone imperiale.

Restando in tema, si ricorda che su Netflix arriverà in streaming un anime ispirato proprio all’universo di Assassin’s Creed e curato da Adi Shankar, già al lavoro sulla serie legata a Castlevania. Al momento non sono disponibili dettagli in merito alle tempistiche per il rilascio né sulla trama.