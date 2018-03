Huawei Mediapad M3 Lite, tablet 4G LTE in sconto

Floriana Giambarresi,

Stile minimalista, alta portabilità, Android a bordo, possibilità di telefonare e di connettersi a Internet in qualunque momento, grazie alle tecnologie Wi-Fi e 4G LTE: è quanto offre il Huawei MediaPad M3 Lite, tablet con schermo da 8 pollici che in giornata odierna è protagonista di una super offerta su Amazon, dove il prezzo scende da 299 euro a 209 euro con spedizione gratuita, con uno sconto dunque del 30%.

Sottile, leggero e portatile, Huawei MediaPad M3 Lite 8 è caratterizzato da un design curvo e da dimensioni contenute che lo rendono comodo e pratico da trasportare e da utilizzare. La potenza e le caratteristiche tecniche lo rendono un buon prodotto per navigare su Internet, andare sui social, leggere contenuti e guardare video, e per effettuare delle chiamate telefoniche qualora non si avesse lo smartphone vicino. Infatti, alla connettività Wi-Fi si affianca quella LTE, dunque inserendo un’apposita SIM card sarà possibile fruire di tutte le funzioni telefoniche e connettersi a Internet in qualunque momento, da ogni luogo.

Quanto al comparto hardware, il tablet targato Huawei si basa su un display da 8 pollici IPS con tecnologia Eye Protection e risoluzione da 1920 x 1200 pixel (283 ppi); al suo interno trova spazio una CPU Qualcomm Snapdragon 435 da 1,4 GHz affiancata da 3 GB di RAM e da 32 GB di ROM, due fotocamere, una frontale per selfie e videochiamate e una posteriore con sensore da 8 megapixel, due altoparlanti con sistema audio Harman Kardon, porta microUSB e jack audio da 3,5mm. La memoria interna è da 32 GB mentre la batteria è da 4800 mAh, al litio, dunque capace di garantire una buona autonomia di utilizzo.

Basato sul sistema operativo Android 7.0 arricchito dall’interfaccia proprietaria di Huawei, la EMUI 5,1, nel complesso Huawei MediaPad M3 Lite 8 si configura come un tablet destinato a chi cerca un dispositivo economico senza troppe pretese, ma dall’esperienza di utilizzo soddisfacente. Prodotto che, in giornata odierna, è ancora più conveniente dato il sovrasconto attuato da Amazon.