Huawei P20 e P20 Pro, possibili prezzi europei

Luca Colantuoni,

In attesa dell’annuncio ufficiale, previsto per il 27 marzo a Parigi, continuano i rumor sui due smartphone del produttore cinese. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato su Twitter alcune informazioni sui P20 e P20 Pro, tra cui i possibili prezzi per i paesi dell’Europa occidentale. Le principali differenze tra i due modelli dovrebbero essere la diagonale dello schermo e la quantità di RAM.

I due smartphone condividono lo stesso design del P20 Lite, già nei negozi italiani a 369,90 euro. Nella parte superiore dello schermo è infatti presente il notch per la fotocamera frontale e i sensori, reso famoso dall’iPhone X di Apple. Nella cornice inferiore è stato invece integrato il lettore di impronte digitali (sul retro nel P20 Lite). In base alle ultime indiscrezioni, il P20 avrà un display da 5,8 pollici, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria flash, mentre per il P20 Pro si prevedono uno schermo da 6,1 pollici e 6 GB di RAM.

Probabile l’uso di un pannello OLED e l’assenza dello slot microSD. Entrambi integreranno il processore octa core Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit). Il P20 avrà inoltre una doppia fotocamera posteriore con lenti Leica SUMMILUX-H1:1.6/27 ASPH, mentre il P20 Pro integrerà una tripla fotocamera posteriore con Leica VARIO-SUMMILUX-H1:1.6-2.4/27-80 ASPH. Batteria da 3.400 mAh per P20 e 4.000 mAh per P20 Pro.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 5.1. Secondo la fonte di Roland Quandt, i prezzi saranno 679,00 euro per P20 e 899,00 euro per P20 Pro. Possibile anche l’annuncio di un P20 Porsche Design con lettore di impronte in-display.