iPhone SE 2 come iPhone X con notch e dual-camera?

Floriana Giambarresi,

Un video appena condiviso su YouTube mostrerebbe l’imminente iPhone SE 2 di Apple per la prima volta in assoluto, esteticamente molto somigliante all’iPhone X ma un po’ più piccolo e caratterizzato dalla presenza del notch sul display, da una dual camera posteriore e con a bordo la tecnologia Face ID.

Nel filmato viene mostrato un presunto iPhone SE 2 funzionante, che girerebbe su iOS, caratterizzato da un design ispirato all’iPhone X e da un sensore per il riconoscimento facciale dell’utente inserito proprio nel notch; dalle dimensioni più contenute rispetto al melafonino premium di Apple, al posto dell’acciaio inossidabile arrotondato che la casa produttrice ha scelto per tale soluzione il nuovo smartphone appare in video con un alluminio appiattito, proprio come l’attuale iPhone SE. Il design della parte frontale sembra essere un full-screen mentre nella parte posteriore è possibile notare una fotocamera con doppio sensore (dual-camera) orientata verticalmente, proprio come iPhone X. Una soluzione del genere richiederebbe ad Apple di equipaggiare il telefono con almeno 3 GB di RAM.

Il video, riportato qui di seguito, ha una durata di 30 secondi e mostra un operatore che sblocca lo smartphone, accede alla Home e alle Impostazioni del dispositivo:

iPhone SE 2 avrebbe secondo il filmato finiture e materiali simili ad iPhone X con dimensioni leggermente inferiori, dunque, ma appare improbabile che si tratti del vero nuovo modello della famiglia economica di iPhone che, in base a differenti voci, potrebbe arrivare sul mercato già nella prima metà del 2018. Appare più probabile che si tratti di uno smartphone cinese clone dell’iPhone X e che esegue una versione a tema iOS del sistema operativo Android; peraltro, in un frammento del video è possibile notare una scocca posteriore priva del logo della mela morsicata. Inoltre, questo design e funzionalità come quelle riportate non hanno alcun senso su un telefono a basso costo – e questo porta a un’ulteriore conclusione che il device in questo leak potrebbe essere un falso.

Secondo numerose indiscrezioni, soprattutto provenienti dal noto analista di KGI Securities Ming-Chi Kuo, Apple dovrebbe lanciare tre nuovi modelli di iPhone a settembre 2018. Uno sarà presumibilmente un successore di iPhone X con un display OLED da 5,8 pollici, un altro un modello Plus più grande con un display OLED da 6,5 ​​pollici e il terzo invece una versione a basso costo con uno schermo LCD da 6,2 pollici. Appare più probabile che se la casa di Cupertino presenterà un iPhone SE 2, lo farà nella prima metà dell’anno, il che significa che nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori informazioni a riguardo.