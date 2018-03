Oculus Go, annuncio alla conferenza F8 del 1 maggio

Visori per realtà virtuale in offerta

Luca Colantuoni,

Il visore Oculus Go verrà ufficialmente annunciato durante la conferenza F8 organizzata da Facebook per il 1 maggio a San Jose. Il dispositivo, svelato ad ottobre 2017, è stato progettato con un preciso obiettivo, ovvero rendere la realtà virtuale accessibile ad un numero maggiore di utenti. Il prezzo è infatti piuttosto basso e non è necessario acquistare un computer potente, uno smartphone o una console, in quanto il visore integra tutti i componenti.

Oculus Go è leggero, ricoperto da un tessuto traspirante e integra uno schermo LCD con risoluzione WQHD (2560×1440 pixel), lenti con ampio angolo di visione, altoparlanti stereo con audio spaziale e jack da 3,5 millimetri per il collegamento degli auricolari. Non ci sono sensori per il tracciamento posizionale, ma è disponibile un controller wireless con tre gradi di libertà simile a quello del Gear VR. Durante il CES 2018 di Las Vegas, Facebook ha confermato che il visore integra un processore Snapdragon 821 e che verrà realizzato da Xiaomi.

Le specifiche complete verranno quindi comunicate alla conferenza F8 del 1 maggio. In base alle ultime indiscrezioni saranno disponibili due versioni con 32 e 64 GB di storage. Il primo modello costerà 199 dollari. Oculus Go è basata sulla stessa piattaforma software del visore Samsung, quindi gli utenti potranno utilizzare le stesse app. Ciò faciliterà il lavoro agli sviluppatori e la diffusione del dispositivo.

Gli utenti che non si accontentano e possiedono un computer adeguato possono acquistare Oculus Rift oppure attendere l’annuncio di Project Santa Cruz, il visore standalone di fascia alta che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi mesi.