Oppo R15, schermo OLED e doppia fotocamera

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva già anticipato alcune specifiche e ora ha ufficialmente annunciato il nuovo Oppo R15, uno smartphone di fascia medio-alta con schermo OLED, doppia fotocamera posteriore e la versione più recente del sistema operativo Google. Gli utenti possono scegliere due varianti con minime differenze hardware. Entrambi saranno disponibili in Cina. Non è noto se verranno distribuiti anche in Europa.

Anche Oppo R15 segue la “moda” del momento. Il Super V-Display di tipo OLED ha infatti un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera e i sensori. Questa soluzione ha permesso di ottenere una diagonale da 6,28 pollici (2280×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 19:9, senza incrementare le dimensioni complessive (155,1×75,2×7,4 millimetri). Lo spessore delle cornici laterali è 1,78 millimetri, mentre lo screen-to-body ratio è pari al 90%. Il modello base possiede un frame in alluminio e cover in vetro, mentre la Dream Mirror Edition è disponibile in vetro o ceramica.

La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P20, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore Sony IMX519 da 20 megapixel (obiettivo con apertura f/1.7) e un sensore da 5 megapixel (obiettivo con apertura f/2.2). La fotocamera frontale ha una risoluzione di 20 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (slot ibrido per microSD e nano SIM). Presenti inoltre il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e una batteria da 3.450 mAh con supporto alla ricarica rapida (VOOC Flash Charging).

La Dream Mirror Edition integra invece un processore octa core Snapdragon 660, una dual camera da 16 e 20 megapixel, e una batteria da 3.400 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS 5.0. Tre i colori disponibili: bianco, rosso e viola. I prezzi sono 2.999 yuan (Standard Edition), 3.299 yuan (Dream Mirror Edition con cover in vetro) e 3.499 yuan (Dream Mirror Edition con cover in ceramica).