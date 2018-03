Tiscali, UltraFibra e 1 Gbps in oltre 40 comuni

Filippo Vendrame,

La partnership tra Tiscali e Enel Open Fiber sta dando i suoi frutti. L’operatore sardo, infatti, ha annunciato di essere presente in oltre 40 comuni italiani con la sua offerta di connettività “UltraFibra Giga” che permette agli utenti di raggiungere velocità sino a 1 Gbps in download e sino a 300 Mbps in upload. Nello specifico, Tiscali offre questo servizio di connettività nei seguenti comuni: Ancona, Angri, Aversa, Bari, Battipaglia, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Castellammare Di Stabia, Catania, Crispano, Ercolano, Firenze, Genova, Grumo Nevano, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padova, Pagani, Palermo, Parma, Pero, Perugia, Pescara, Pomigliano D’arco, Pontecagnano Faiano, Portici, Prato, Reggio Di Calabria, Reggio Nell’emilia, Roma, Salerno, San Giuseppe Vesuviano, San Lazzaro Di Savena, San Sebastiano Al Vesuvio, Scafati, Torino, Trecase, Trento, Trieste, Venezia, Verona.

Per offrire un livello di connettività così alta, Tiscali si appoggia alla rete FTTH (Fiber To The Home) che Enel Open Fiber sta portando nelle case di tutti gli Italiani. Questa tecnologia, rispetto alla FTTC, prevede infatti che la fibra arrivi sin dentro le abitazioni, eliminando completamente la necessità di utilizzare il vecchio doppino di rame. Grazie ad una banda così elevata, i consumatori possono accedere ad una serie di servizi di valore aggiunto prima non usufruibili con la classica ADSL. Si pensi, per esempio, al gaming online, ai servizi di streaming video 4K ed all’utilizzo delle soluzioni avanzate legate all’Internet of Things.

L’offerta di connettività “UltraFibra Giga” di Tiscali prevede un costo di 19,95 euro più 5 euro al mese di attivazione per 48 mesi. L’offerta prevede anche l’attivazione di una linea voce con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Inoltre, inclusi nel pacchetto 60 minuti di chiamate al mese verso i numeri internazionali.

Gli interessati possono scoprire i dettagli del servizio direttamente all’interno del portale ufficiale dell’operatore.