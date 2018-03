Twitter, stop agli annunci sulle criptovalute

Filippo Vendrame,

Seguendo quanto fatto anche da Facebook e Google, anche Twitter starebbe pianificando di vietare la pubblicità delle criptovalute all’interno della sua piattaforma. L’indiscrezione è stata condivisa da Sky News che ha sottolineato come la società abbia intenzione di vietare queste forme di pubblicità a causa delle preoccupazioni relative alle attività illecite eventualmente legate a queste inserzioni.

Sempre secondo la fonte, il divieto non sarebbe assoluto ma ci potrebbero essere delle piccole eccezioni. La preoccupazione di Twitter che spingerebbe il social network a bannare dalla sua piattaforma gli annunci sulle criptovalute sarebbe la medesima che aveva spinto Facebook a fare lo stesso lo scorso gennaio. La società di Mark Zuckerberg aveva infatti annunciato di aver deciso di vietare in maniera assoluta ogni possibile pubblicità legata ai Bitcoin nel tentativo di contrastare gli annunci ingannevoli. Una scelta che di recente è stata fatta anche da Google.

Le nuove regole pubblicitarie di Twitter che riguardano le pubblicità legate alle criptovalute dovrebbero entrare in vigore nel giro di un paio di settimane. Questa scelta da parte del social network fatta per limitare il caos che circola attorno a questo mercato non sarebbe, però, inedita.

Di recente, infatti, Twitter aveva dichiarato che aveva iniziato ad intraprendere alcune azioni atte a fermare le truffe legate al settore delle criptovalute bloccando tutti gli account collegati a queste iniziative poco pulite.

Azioni che sicuramente si ricollegano alle nuove policy della società che punta a voler “ripulire” il social network per renderlo un luogo molto più sicuro ed appetibile per i suoi utenti, con l’obiettivo finale di migliorare la sua appetibilità e tornare a crescere.