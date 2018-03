Vivo X21, lettore di impronte sotto lo schermo

Luca Colantuoni,

A poche ora di distanza dal nuovo Oppo R15 è stato presentato il Vivo X21, uno smartphone con design e specifiche molto simili, essendo entrambi prodotti da BBK Electronics (anche il OnePlus 6 avrà quindi un aspetto quasi identico). Lo smartphone viene offerto in due varianti, una delle quali possiede un lettore di impronte digitali sotto lo schermo, come il Vivo X20 Plus UD.

Il Vivo X21 ha un telaio in alluminio e vetro, uno schermo 19:9 da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e integra un processore octa core Snapdragon 660, come la Dream Mirror Edition di Oppo R15. Il pannello Super AMOLED copre il 90,3% della parte frontale, grazie allo spessore ridotto delle cornici (1,66 millimetri ai lati, 1,79 millimetri in alto e 5 millimetri in basso) e al notch nella parte superiore. La dotazione hardware comprende inoltre 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.4, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/2.0. Le fotocamere dello smartphone sfruttano il Qualcomm AIE (Artificial Intelligence Engine) per riconoscere la scena inquadrata e rimuovere i difetti della pelle. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e un chip audio Hi-Fi AK4376A.

La batteria ha una capacità di 3.200 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Funtouch OS 4.0. Tre i colori disponibili al lancio: bianco, rosso e nero. I prezzi sono 2.898 yuan (6GB+64GB), 3.198 yuan (6GB+128GB e lettore di impronte sul retro) e 3.598 yuan (6GB+128GB e lettore di impronte sotto lo schermo).