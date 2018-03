Vodafone, rincari sino a 2 euro per fisso e mobile

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di porre in essere alcuni rincari che toccheranno i clienti di rete fissa e tutti coloro che utilizzano SIM dati per navigare su Internet in mobilità. Per quanto riguarda i clienti di rete fissa, Vodafone, a partire dal prossimo 10 luglio 2018, imporrà un aumento del canone mensile che varierà da 1,50 euro a 2 euro.

L’operatore evidenzia che gli aumenti sono dovuti alle “mutate condizioni di mercato“. Aumenti che consentiranno all’operatore di continuare anche a garantire la qualità dei servizi legati agli investimenti sulla rete. Tutti i clienti interessati riceveranno la comunicazione in fattura e potranno recedere dal contratto o passare ad un altro operatore, senza penali, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. Nel caso l’abbonamento sottoscritto che si intende disdire includa un telefono, un tablet pc o un altro hardware, i clienti continueranno a pagare le rate residue del prodotto secondo la cadenza prevista dal contratto originale.

Per quanto riguarda le modifiche ai clienti mobile dotati di SIM solo dati (ricaricabile e abbonamento), Vodafone, a partire dal prossimo 10 giugno 2018, imporrà un rincaro sempre compreso tra 1,5 e 2 euro. La motivazione di questo aumento è identica a quella delle offerte di rete fissa e cioè per le “mutate condizioni di mercato”.

Per i clienti interessati trattasi di una notizia che sicuramente non farà molto piacere visto che l’impatto sulla spesa annuale sarà sensibile.