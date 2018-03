eBay e Ikea puntano sulla realtà aumentata

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato a fine febbraio una nuova funzionalità che permette di sfruttare la realtà aumentata per inserire nella stanza le versioni digitali dei prodotti prima dell’acquisto. La stessa tecnologia è stata aggiunta da eBay alla sua app per Android per semplificare la scelta del pacco da utilizzare per la spedizione. Ikea ha invece rilasciato Place per Android.

Caratteristica comune delle app è l’utilizzo della piattaforma Google ARCore che permette di aggiungere la realtà aumentata. Nel caso di eBay è possibile scegliere le dimensioni del pacco, sovrapponendo la sua versione digitale all’oggetto da spedire. La funzionalità, accessibile nella sezione Vendita, è disponibile solo negli Stati Uniti e solo per USPS (United States Postal Service), del quale vengono mostrati nell’app i vari pacchi disponibili con i corrispondenti prezzi. È previsto in futuro l’arrivo in altri paesi e il supporto per altri operatori postali.

Ikea ha invece rilasciato la versione Android dell’app Place, già disponibile su iOS dal mese di settembre 2017. In questo caso la realtà aumentata viene sfruttata per inserire nell’abitazione sedie, divani, tavoli e altri mobili presenti nell’enorme catalogo dell’azienda svedese. L’utente può verificare l’ingombro e l’impatto estetico prima dell’acquisto.

In entrambi i casi è necessario avere uno smartphone compatibile con ARCore. Gli unici modelli sono al momento Google Pixel/Pixel XL/Pixel 2/Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8/S8+/Note 8/S7/S7 edge, LG V30/V30+, ASUS Zenfone AR e OnePlus 5. Nei prossimi mesi è previsto il supporto per altri smartphone.