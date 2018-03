Facebook, arriva il live streaming per i giochi

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato il rilascio di un nuovo kit di sviluppo che permetterà di rendere ancora più semplice il live streaming delle sessioni di gioco dai PC attraverso il social network. Questa novità, in realtà, non è inedita in quanto il social network la stava già sperimentando da un po’ di tempo attraverso alcuni partner selezionati. Per esempio, dal 2016 questa piattaforma di live streaming dei giochi era già accessibile per i titoli della software house Blizzard.

Ma adesso, a seguito del rilascio di questo nuovo kit di sviluppo, tutte le software house che sviluppano giochi potranno introdurre questa funzionalità. L’obiettivo finale per Facebook è quello di proporre un’alternativa alle canoniche piattaforme di YouTube, di Mixer e di Twitch. La notizia è stata data durante la prima giornata della Game Developers Conference di San Francisco ed è solamente l’ultimo sforzo di Facebook nel settore dei videogiochi. Grazie a questo kit di sviluppo, le software house potranno consentire ai loro utenti di poter avviare le dirette streaming delle loro sessioni di gioco con un semplice click su di un pulsante senza doversi dotare di software particolari o di hardware apposito.

Per incentivare gli spettatori a rimanere a guardare le dirette delle partite, Facebook ha previsto anche un particolare sistema di ricompense in-game che gli sviluppatori potranno introdurre.

Per gli sviluppatori dei giochi trattasi di una novità importante ma il punto fondamentale e se davvero intenderanno abbracciare questa nuova piattaforma. YouTube, Mixer e Twitch sono oggi largamente utilizzate dai giocatori e sarà difficile convincerli ad abbracciare questa nuova piattaforma.

Tuttavia, Facebook crede molto in questo progetto e da tempo sta investendo molti soldi nell’offerta di gaming per i suoi utenti.

Infine, il social network fa sapere che oltre alle funzioni di live streaming, presto aggiungerà anche la possibilità per i giocatori di registrare i migliori momenti di gioco per poi poterli condividere nelle Pagine, nei Gruppi e nei Profili attraverso una nuova opzione. Gli sviluppatori potranno disporre anche di “App Events” che raccoglie informazioni più approfondite sugli spettatori e i giocatori potranno approfittare di una funzione che permetterà di trovare le persone con cui avviare le partite.