Google Play Instant: provare le app senza download

Cristiano Ghidotti,

Annunciata lo scorso anno, la tecnologia delle Instant Apps è finalmente a disposizione degli utenti: la conferma arriva dal blog ufficiale di bigG, dove viene svelato che le prime applicazioni a beneficiare del sistema Google Play Instant sono alcuni giochi.

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di una modalità inedita per l’esecuzione delle app, che non richiede download né installazione dell’APK. Clash Royale (Supercell), Words With Friends 2 (Zynga), Solitario (Zynga), Final Fantasy XV: A New Empire (Epic Action), Bubble Witch 3 Saga (King) e Mighty Battles (Hothead Games) sono i primi titoli inseriti da Google nella raccolta Instant Gameplay. Li abbiamo testati su uno smartphone Android e tutto sembra già filare liscio anche nel nostro paese: è sufficiente un tap sul pulsante “Prova ora” per iniziare a giocare.

Per rendere ancora più facile l’immersione nelle nuove applicazioni e nei giochi per i dispositivi Android stiamo introducendo Google Play Instant. Con Google Play Instant potete semplicemente premere un pulsante e provare un gioco senza doverlo prima scaricare, sia che stiate cercando di abbattere un castello in Clash Royale o di diventare un maestro con le parole in Words with Friends 2.

Ovviamente, l’utente può decidere in qualsiasi momento di procedere all’installazione dell’app in modo tradizionale.

L’esperienza di Google Play Instant sarà disponibile nel Google Play Store, nell’applicazione Google Play Games e ovunque venga condiviso un link verso i giochi. Oggi potete dare un’occhiata ad alcuni dei titoli che fanno parte della collezione Instant Gameplay. Se poi vi piace ciò che state provando basta un tap sul pulsante “Installa” per scaricare il gioco.

La selezione di app e giochi supportati da Google Play Instant è destinata ad espandersi in futuro, grazie al contributo fornito dalla community di sviluppatori.