iPhone X presto anche in oro rosa?

Marco Grigis,

Potrebbero esservi delle piccole novità sul fronte di iPhone X, il primo smartphone edge-to-edge di Apple. Disponibile dallo scorso novembre, il device è stato offerto ai consumatori in sole due colorazioni, disattendendo quindi le aspettative degli utenti già abituati alla varietà di tinte delle precedenti edizioni in alluminio. Per questa ragione, il gruppo di Cupertino starebbe vagliando l’ipotesi di lanciarne una versione in oro rosa, sebbene da Apple Park non giunga alcuna conferma in merito.

L’indiscrezione arriva da Benjamin Geskin, uno degli esperti in leak più affidabile negli ultimi tempi. Secondo quanto reso noto sulla piattaforma Twitter, Apple starebbe già producendo un nuovo iPhone X di colore oro rosa, tanto che il device avrebbe già un nome in codice interno, quello di D21A.

Al momento, però, non vi sarebbero dei piani effettivi per il lancio: il gruppo di Cupertino starebbe realizzando dei dispositivi di prova e, solo se sarà soddisfatto del risultato finale, lo immetterà sul mercato. Geskin, non a caso, sottolinea che questa versione dello smartphone potrebbe in futuro anche “essere cancellata”.

Non è la prima volta che Apple aggiunge un colore a una linea di device già esistenti: basti pensare a iPhone 7, aggiornato nella primavera del 2017 con una scocca rossa, poiché promosso al programma PRODUCT(RED). Non stupisce, di conseguenza, il gruppo possa lanciare una versione rosa entro l’estate o, ancora, proprio un’edizione rossa per includere il suo smartphone high-end nella raccolta fondi per il Global Fund.

Difficilmente una simile novità potrà essere presentata nel corso dell’evento Apple programmato per il 27 marzo, in quel di Chicago. L’incontro, infatti, sembra sarà incentrato quasi completamente sull’universo educational, quindi con aggiornamenti software e possibili novità per Apple Pencil, MacBook e la linea iPad Pro. Per un iPhone X rosa, test di produzione permettendo, bisognerà probabilmente attendere l’estate inoltrata: non resta che cercare altri indizi da Cupertino.