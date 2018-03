Just a Line: la linea di bigG in realtà aumentata

Cristiano Ghidotti,

La realtà aumentata è definita come l’arricchimento della percezione sensoriale mediante l’aggiunta di informazioni digitali o virtuali al mondo reale. Un concetto la cui comprensione può risultare difficile, che Google prova a spiegare a modo suo, in modo semplice e divertente: l’applicazione Just a Line pubblicata su Play Store per dispositivi Android serve proprio a questo.

Il suo sottotitolo “Draw Anywhere, with AR” (in italiano “Disegna ovunque, con l’AR”) è già di per sé piuttosto esplicativo per capire di cosa si tratta. Una volta avviata consente di disegnare una linea nello spazio che circonda l’utente, semplicemente muovendosi e spostando un dito sullo schermo. Il dispositivo registra così le informazioni relative alle tre dimensioni, trasformando la traccia bidimensionale in un segno collocato nell’ambiente reale, dopodiché è possibile sovrapporlo alla registrazione di un breve filmato in modo coerente, tenendo conto della prospettiva e del punto di osservazione. Il video in streaming di seguito risulterà di certo più chiaro della spiegazione.

Un esperimento, dunque, attraverso il quale prendere confidenza con il concetto di realtà aumentata per comprenderne le potenzialità anche in ottica di sviluppi futuri. Google ha già dimostrato in più occasioni l’intenzione di puntare su questo tipo di tecnologie, come confermano le recenti iniziative messe in campo con il progetto ARCore. Così il gruppo di Mountain View descrive l’app, lanciando un hashtag destinato a raccogliere le creazioni degli utenti.