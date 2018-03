Samsung Smart TV 4K da 55 pollici in promozione

Floriana Giambarresi,

Design super sottile ed elegante, schermo da 55 pollici, riproduzione di contenuti a risoluzione 4K e possibilità di connessione a Internet: è quanto offre la Samsung Smart TV UE55MU6172U, oggetto di una promozione su Amazon che la rende disponibile al prezzo di 562 euro, spedizione gratuita inclusa.

Trattasi di un televisore di ultima generazione ideale per chi vuole tenersi al passo con i tempi, sul fronte dell’intrattenimento domestico. Grazie al supporto alla connettività Wi-Fi ed Ethernet, è infatti possibile connettere la Smart TV di Samsung alla rete Internet e fruire così di app, giochi, musica in streaming e anche guardare video da YouTube, serie TV, documentari e film da applicazioni come Netflix e in generale fruire di un’esperienza molto più ricca di quanto offerto dalle TV tradizionali. Peraltro, essendo dotata del supporto al 4K, i contenuti nativi 4K sullo schermo a LED da 55 pollici di diagonale possono essere visualizzati a un’altissima risoluzione, pari a un massimo di 3840 x 2160 pixel.

Il design è d’appeal rendendo la Smart TV perfettamente abitabile in ogni abitazione, soprattutto quelle moderne. La configurazione iniziale è semplice e poi è possibile controllarne le funzionalità e scegliere cosa guardare tramite il telecomando in dotazione o attraverso i comandi vocali.

Per quanto concerne il digitale terrestre, i formati supportati sono DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2. Non mancano porte HDMI, USB ed è garantita una frequenza di aggiornamento pari a 1000 e più Hz. Trattasi dunque di una Smart TV del brand Samsung dallo schermo molto ampio, ideale per il salone di casa (ma non solo) e dotata di tutte le funzionalità che ci si attende da un TV di nuova generazione. Funzionalità di cui è possibile dotarsi in casa approfittando della promozione su Amazon.