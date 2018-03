HTC U12+, sarà questo il design?

Luca Colantuoni,

Il produttore non ha ancora comunicato la data dell’annuncio ufficiale, ma da qualche giorno sono aumentate le indiscrezioni sul nuovo HTC U12+. Utilizzando le informazioni trapelate finora e la prima immagine apparsa online, un artista 3D ha creato il concept dello smartphone che svela il possibile design scelto dall’azienda taiwanese per il suo top di gamma.

Il nuovo HTC U12+ dovrebbe avere un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover). Per quanto riguarda i colori si prevede il nero per la parte frontale e bianco, nero o rosso per la parte posteriore. Lo schermo avrà ovviamente cornici con spessore ridotto e un rapporto di aspetto 18:9, per cui HTC ha optato per pulsanti on-screen e spostato il lettore di impronte digitali sul retro. Quest’ultimo rappresenta la bocca della “robot face”, mentre naso e doppia fotocamera saranno il naso e gli occhi, rispettivamente. La dual camera posteriore dovrebbe avere sensori da 16 e 12 megapixel. Lo smartphone avrà anche una dual camera frontale con sensori da 8 megapixel.

La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere un display da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), un processore octa cora Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash (forse anche 256 GB in alcuni paesi). Non mancheranno sicuramente la protezione contro acqua e polvere (certificazione IP68), il supporto dual SIM e la porta USB Type-C. Altre possibili specifiche sono i chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 3.450 mAh.

L’unica certezza è il sistema operativo Android 8.0 Oreo, personalizzato con la nota interfaccia HTC Sense. Lo smartphone doveva essere annunciato entro fine aprile, ma alcuni problemi produttivi hanno costretto l’azienda a posticipare il lancio all’inizio di maggio. Gli utenti che cercano modelli più economici potranno acquistare i nuovi Desire 12 e 12+.