Lenovo annuncia tre smartphone Android

Luca Colantuoni,

Dopo qualche mese di silenzio, il produttore cinese ha annunciato tre smartphone Android con alcune interessanti caratteristiche, come lo schermo 18:9. Il Lenovo S5 è un modello di fascia media, mentre Lenovo K5 e K5 Play appartengono alla fascia bassa. Cambia quindi la dotazione hardware, così come il prezzo finale. Difficilmente arriveranno in Europa, dove gli utenti possono invece acquistare i prodotti a marchio Motorola.

Il Lenovo S5 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, 3 o 4 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori RGB e monocromatico da 13 megapixel, mentre la fotocamera posteriore ha una risoluzione di 16 megapixel e un’ottica grandangolare. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e una batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia ZUI 3.7. Due i colori: Midnight Black e Flame Red. I prezzi sono 999 yuan (3GB+32GB), 1.199 yuan (4GB+64GB) e 1.499 yuan (4GB+128GB).

Galleria di immagini: Lenovo S5, immagini dello smartphone

I Lenovo K5 e K5 Play possiedono un telaio in alluminio e vetro, schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processori MediaTek MT6750 (K5) e Snapdragon 430 (K5 Play). Il Lenovo K5 integra 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB, mentre il K5 Play viene offerto anche con 2 GB di RAM e 16 GB di storage. La fotocamera frontale è la stessa (8 megapixel), così come il sensore principale della dual camera posteriore (13 megapixel). Cambia invece il sensore secondario: 5 megapixel per K5 e 2 megapixel per K5 Play.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta micro USB e una batteria da 3.000 mAh. Stranamente il sistema operativo del K5 è Android 7.1 Nougat, mentre sul K5 Play è installato Android 8.0 Oreo. Entrambi saranno disponibili in tre colori: nero, grigio e blu. I prezzi sono 899 e 699 yuan, rispettivamente.