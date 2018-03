Lenovo Watch 9, ecco il nuovo smartwatch ibrido

Floriana Giambarresi,

Insieme alla presentazione dei tre nuovi smartphone Android Lenovo – Lenovo S5, K5 and K5 Play, la casa produttrice ha annunciato il Lenovo Watch 9, uno smartwatch ibrido che, a differenza degli altri indossabili sul mercato, si propone come un orologio analogico con funzioni intelligenti e dotato di una batteria dall’autonomia eccezionale.

Lenovo Watch 9 si caratterizza innanzitutto per un design elegante: è dotato di uno strato di vetro zaffiro sulla parte superiore che ne protegge il pannello, ha un cinturino in morbido silicone mentre la ghiera dispone di un guscio di acciaio inossidabile. Offre una completa impermeabilità, infatti secondo quanto annunciato è capace di resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Contrariamente alla stragrande maggioranza degli altri smartwatch sul mercato, il nuovo dispositivo indossabile di Lenovo manca di uno schermo dedicato alle funzionalità smart, mostrando così solo un quadrante tipico di un orologio tradizionale, analogico. Watch 9 può essere però comunque connesso a uno smartphone tramite connettività Bluetooth e, utilizzando l’applicazione dedicata, sarà dunque possibile trarre vantaggio da numerose funzioni intelligenti.

L’orologio vibra quando si riceve un alert o una notifica dal telefono, può essere utilizzato per catturare selfie da remoto scuotendolo al polso e include funzionalità dedicate al fitness e alla salute: tra queste, il conteggio dei passi effettuati, il monitoraggio delle calorie bruciate, della qualità del sonno e di altre attività sportive. Può anche essere usato come un modo per localizzare uno smartphone collegato fuori posto.

Compatibile con gli smartphone basati sui sistemi operativi Android e iOS (dunque iPhone), Lenovo Watch 9 spicca per una eccellente durata della batteria, che secondo l’azienda cinese offre ben 12 mesi con una singola carica.

Lenovo Watch 9 sarà in vendita a partire dal 23 marzo, in due opzioni di colore (bianco e nero), al prezzo di 129 Yuan, circa 17 euro al cambio. Al momento, la commercializzazione è stata solamente annunciata per il mercato asiatico, dunque per il suo eventuale arrivo anche in Europa sarà necessario attendere ulteriori informazioni ufficiali.