Meizu E3, schermo 18:9 e doppia fotocamera

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un nuovo smartphone con schermo 18:9. Come anticipato qualche giorno fa si tratta del Meizu E3, un dispositivo di fascia media con una buona qualità costruttiva e specifiche hardware interessanti, tra cui spicca la doppia fotocamera posteriore. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Italia (l’ultimo arrivato è il Meizu M6).

Il Meizu E3 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo LTPS da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636 a 1,8 GHz (CPU Kryo 260 e GPU Adreno 509), 6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido nano+nano/microSD).

Per la dual camera posteriore sono stati scelti un sensore Sony IMX362 da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.9, e un sensore Sony IMX350 da 20 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.6 e zoom lossless 2,5x. Grazie all’autofocus Dual PD e agli algoritmi di ottimizzazione sviluppati da ArcSoft, la messa a fuoco avviene in soli 0,026 secondi e le foto scattate hanno una nitidezza molto elevata. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

Sul lato destro è presente il lettore di impronte digitali che permette di sbloccare lo smartphone in 0,2 secondi e di eseguire alcune azioni. La batteria da 3.360 mAh supporta la ricarica rapida (53% in 30 minuti) tramite porta USB Type-C. Purtroppo il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con interfaccia Flyme OS 6.3. Il Meizu E3 sarà disponibile in tre colori (nero, oro champagne e blu) dal 31 marzo. I prezzo sono 1.799 yuan (6GB+64GB) e 1.999 yuan (6GB+128GB).