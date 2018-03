Qualcomm annuncia un visore VR con eye tracking

Visori per realtà virtuale in offerta

Luca Colantuoni,

Qualcomm ha annunciato alla GDC (Game Developers Conference) un nuovo kit per la realtà virtuale composto da un visore wireless basato sul processore Snapdragon 845 e dal software SDK necessario allo sviluppo delle applicazioni mobile. Il chipmaker ha inoltre svelato che la tecnologia di eye tracking è stata progettata da Tobii.

Grazie al supporto per il calcolo eterogeneo, lo Snapdragon 845 consente agli sviluppatori di utilizzare il componente più adatto (CPU, CPU o DSP) attraverso le API include nel nuovo SDK. Il più importante è ovviamente la GPU Adreno 630, in quanto offre la potenza necessaria per la generazione delle immagini virtuali sullo schermo AMOLED con risoluzione di 2560×1440 pixel (1280×1440 pixel per occhio a 60 Hz). Il visore integra inoltre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, vari sensori (in particolare accelerometro e giroscopio) e soprattutto quattro fotocamere.

Due vengono sfruttare per il cosiddetto tracciamento inside-out (Room-scale 6DoF SLAM) che non richiede marker esterni per rilevare la posizione dell’utente all’interno della stanza e consentire una maggiore libertà di movimento. Altre due fotocamere rivolte verso l’interno permettono di effettuare il tracciamento oculare (la tecnologia è stata sviluppata da Tobii) e quindi migliorare la qualità grafica dell’area che l’utente osserva in un dato momento.

Il nuovo SDK supporta infine il “Boundary System“, grazie al quale gli sviluppatori possono visualizzare i vincoli spaziali del mondo reale all’interno del mondo virtuale. Il kit sarà disponibile nel secondo trimestre del 2018. Non è noto quando arriveranno sul mercato i primi visori VR basati sul reference design di Qualcomm.