Smooth-Q, gimbal 3 assi per smartphone scontato

Ottenere riprese perfette in movimento, semplicemente dal proprio smartphone? Oggi è possibile farlo con un gimbal, uno strumento che stabilizza le oscillazioni del dispositivo e ormai divenuto molto popolare tra gli amanti dei video. Ne esistono per tutte le tasche e per tutti i gusti ma una nuova promozione su Amazon suggerisce oggi un gimbal 3 assi per smartphone economico, ma di buona qualità: è il Zhiyun Smooth-Q, il cui prezzo passa dai 109 euro ai 92 euro con spedizione gratuita.

Zhiyun Smooth-Q è nello specifico uno stabilizzatore a 3 assi per smartphone con schermo fino a 6 pollici. Comodo da impugnare e facile da utilizzare, grazie alle 3 assi a bordo consente una perfetta stabilità video a un prezzo comunque non troppo elevato. La parte da impugnare presenta diversi pulsanti per lo scatto delle fotografie, la registrazione di video stabilizzati, controllo delle funzioni di zoom e delle modalità d’uso, fornendo così un modo più semplice per operare sul fronte imaging senza dover necessariamente toccare lo smartphone.

Con l’app sullo smartphone è possibile anche attivare il track motion che può seguire un soggetto o oggetto cliccando direttamente sull’immagine interessata sul telefono, inoltre supporta le opzioni time lapse e i filtri. A bordo del gimbal 3 assi Smooth-Q vi è poi una batteria al litio ricaricabile capace di offrire un’autonomia d’uso fino a 12 ore e il prodotto dispone di un’uscita di alimentazione a 5V che permette di ricaricare altri dispositivi, come ad esempio proprio lo smartphone, fungendo dunque in questo caso da powerbank. Non manca il supporto alla tecnologia wireless per la connessione allo smartphone senza fili.

A volte basta poco per migliorare le riprese, anche con un’impugnatura economica. Lo Zhiyun Smooth-Q è dunque un gimbal 3 assi per smartphone capace di offrire una buona stabilizzazione delle riprese, a un prezzo comunque molto economico e competitivo, in maniera facilmente utilizzabile e pratica. Funzionalità di cui è possibile dotarsi approfittando della promozione su Amazon.