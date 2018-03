Alcuni Galaxy S9 hanno touchscreen con zone morte

Floriana Giambarresi,

Diversi utenti che hanno già acquistato un’unità del Samsung Galaxy S9 o Galaxy S9+ riportano che il touchscreen del proprio smartphone presenta delle zone morte che non registrano il tocco. Sembra che il problema sia stato riscontrato prevalentemente nel modello con schermo più ampio, l’S9+.

In base alle diverse segnalazioni effettuate su Reddit, sul forum di supporto ufficiale Samsung e sul portale XDA, si apprende che i malfunzionamenti sul display della gamma Samsung Galaxy S9 non riguardino la stessa area del pannello, ma pare siano casuali. Alcune unità dei dispositivi non sono riuscite a registrare l’input touch in alcuni punti: ad alcuni utenti, lo schermo non rispondeva al tocco nella metà inferiore, ad altri invece nella metà della parte superiore, rendendo in tal modo impossibile l’apertura della tastiera virtuale o, nel secondo caso, l’apertura della tendina delle notifiche, tra le altre cose.

Pare che nella maggior parte dei casi la problematica sia irrisolvibile anche dopo un hard reset dello smartphone anche se alcuni possessori dei Galaxy S9 con “zone morte” nel touchscreen segnalano di aver risolto aumentando al massimo la sensibilità dello schermo.

Samsung non ha ancora fornito un commento ufficiale circa la questione e a ogni modo non è ancora possibile comprendere quanto il problema possa essere diffuso. Inoltre, non è noto se si tratti di una problematica relativa all’hardware o al software a bordo dello smartphone; maggiori informazioni dovrebbero pervenire in seguito ma qualora si riscontrasse un malfunzionamento simile sul proprio device potrebbe essere necessario ricorrere ad una sostituzione del terminale.

Si ricorda che Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono già disponibili nei negozi nei colori Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple, al prezzo di 899 euro e di 999 euro, rispettivamente.