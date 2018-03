Hublot annuncia uno smartwatch per gli arbitri

Luca Colantuoni,

Hublot, uno degli sponsor ufficiali del prossimo Campionato del mondo di calcio, ha annunciato un lussuoso smartwatch basato su Wear OS. Il lungo nome, Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, indica chiaramente una delle categorie di utenti che indosserà il dispositivo. L’orologio digitale verrà infatti utilizzato dagli arbitri per il collegamento alla Goal Line Technology, oltre che per controllare la durata delle partite.

Lo smartwatch, realizzato in soli 2018 esemplari, ha un diametro di 49 millimetri e possiede un telaio in titanio con rifinitura satinata e inserti in Kevlar, resistente all’acqua fino ad una profondità di 50 metri (5 atmosfere). Lo schermo AMOLED ha un diametro di 35,4 millimetri (1,39 pollici) e una risoluzione di 400×400 pixel (287 ppi). All’interno della cassa ci sono accelerometro, giroscopio, inclinometro, microfono, motore a vibrazione e aptico, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 e GPS. La batteria da 410 mAh garantisce un’autonomia fino ad un giorno.

Il processore non è noto, ma potrebbe essere un Intel Atom Z34XX, lo stesso presente nel Tag Heuer Connected Modular 45 (Tag Heuer e Hublot sono entrambi marchi del gruppo LVMH). Anche la quantità di RAM (512 MB) e la dimensione dello storage (4 GB) potrebbero essere identici. Il produttore ha aggiunto alcune funzionalità che permettono di seguire il Campionato del mondo. Gli utenti possono scegliere un quadrante con le bandiere delle 32 nazioni partecipanti e ricevere notifiche per il calcio di inizio delle partite, i cartellini e le sostituzioni.

In caso di goal, lo smartwatch vibrerà e mostrerà la parola GOAL sullo schermo. Durante il match sarà possibile leggere varie statistiche. Una versione speciale, indossata dagli arbitri, indicherà se il pallone ha oltrepassato la linea di porta, ricevendo il segnale dalla Goal Line Technology. Il Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia sarà in vendita dal 1 maggio ad un prezzo di 5.200 dollari.