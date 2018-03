Jack Dorsey, i Bitcoin unica moneta del mondo

Filippo Vendrame,

Il CEO di Twitter e Square, Jack Dorsey, sembra avere le idee molto chiare sui Bitcoin ed all’interno di un’intervista a The Times afferma che la criptovaluta diventerà la moneta unica del mondo entro 10 anni. Secondo Dorsey, il mondo avrà una moneta unica e Internet avrà una moneta unica. Questa moneta sarà il Bitcoin. Per il CEO di Twitter e Square la transizione verso questa valuta digitale potrebbe avvenire in 10 anni ma potrebbe andare anche più velocemente. Trattasi di tempistiche probabilmente irrealistiche visto tutti i recenti problemi che hanno avuto i Bitcoin su scala mondiale.

Tuttavia, che Jack Dorsey appoggi i Bitcoin non appare particolarmente strano. Oltre ad essere il CEO di Twitter, Dorsey è anche il CEO di Square che ha recentemente aggiunto l’opzione per acquistare e vendere Bitcoin direttamente dall’app Square Cash. La società ha inoltre pubblicato una storia illustrata per bambini che reclamizza i vantaggi della valuta digitale. In passato, inoltre, Jack Dorsey aveva definito i Bitcoin come il prossimo sbocco per il mondo della finanza, sottolineando tutti i vantaggi di questa moneta digitale.

Jack Dorsey si dimostra ancora una volta un convinto fan dei Bitcoin anche se il suo interesse è probabilmente dipeso dal fatto di dirigere un’azienda di servizi finanziari e di pagamenti attraverso i dispositivi mobile che di recente ha aggiunto il supporto a questa particolare forma di moneta digitale.

Se Jack Dorsey ha davvero ragione sul futuro dei Bitcoin su scala mondiale, solo il tempo permetterà di capirlo in quanto il settore delle criptovalute è in un momento molto delicato della sua storia con molti problemi che dovranno essere risolti prima che queste monete digitali possano davvero imporsi.