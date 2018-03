Nubia V18, schermo 18:9 e batteria da 4.000 mAh

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un altro smartphone di fascia media. Come il recente nubia N3, anche il nubia V18 possiede uno schermo 18:9, un rapporto di aspetto diventato ormai molto popolare, in quanto permette di incrementare l’area di visualizzazione, lasciando invariate le dimensioni complessive. Questo modello dovrebbe rimanere un’esclusiva per la Cina, dato che la serie V non è mai arrivata in Italia.

Il nubia V18 ha un telaio unibody in alluminio e un display da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). La dotazione hardware è quella di uno smartphone di fascia media, in quanto il produttore ha optato per un processore octa core Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Lo slot ibrido può ospitare la microSD e una nano SIM oppure due nano SIM. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel (obiettivo con apertura f/2.2), mentre quella frontale è da 8 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0).

Quest’ultima può essere sfruttata anche per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale. Sul retro del dispositivo è presente il lettore di impronte digitali. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Non mancano il jack audio da 3,5 millimetri e il tradizionale bundle di sensori. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e può essere utilizzata per ricaricare dispositivi esterni collegati mediante un cavo micro USB OTG.

Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat con interfaccia nubia UI 5.1. Il nubia V18 sarà disponibile in Cina dal 29 marzo. Tre i colori al lancio: nero, rosso e oro. Il prezzo dello smartphone è 1.299 yuan.