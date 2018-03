Vivo V9, schermo 19:9 e doppia fotocamera

Luca Colantuoni,

Come promesso, il produttore cinese ha annunciato il nuovo Vivo V9. Lo smartphone possiede un design molto simile a quello del recente Oppo R15, ma specifiche leggermente inferiori. Caratteristica comune agli ultimi dispositivi di BBK Electronics (quindi anche al futuro OnePlus 6) è lo schermo 19:9 con il famoso notch nella parte superiore. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

Il Vivo V9 possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover). Lo schermo FullView ha una diagonale di 6,3 pollici e una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel). Lo spessore delle cornici laterali e superiore è di appena 1,75 millimetri, mentre lo screen-to-body ratio è del 90%. La principale differenza estetica rispetto ad Oppo R15 è il modulo fotografico posteriore posizionato in verticale. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 626, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0, mentre quella frontale ha una risoluzione di 24 megapixel con apertura f/2.0. Per ogni funzionalità è stato utilizzato l’acronimo AI che indica l’uso dell’intelligenza artificiale. AI Face Beauty migliora la qualità degli scatti, rilevando età, sesso e tonalità della pelle. AI Bokeh rileva la profondità e permette di evidenziare il soggetto in primo piano. AI Face Access consente di sbloccare lo smartphone tramite riconoscimento facciale. AI Smart Engine ottimizza le prestazioni, mentre AI Attention Sensing riduce il numero delle notifiche se l’utente sta guardando lo schermo.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Presenti inoltre la porta micro USB, il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e la radio FM. La batteria ha una capacità di 3.260 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Funtouch OS 4.0. Ignoti al momento prezzo e disponibilità.