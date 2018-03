Deik, robot per pulire e lavare pavimenti in sconto

Floriana Giambarresi,

Aspirare la polvere, le briciole, i peli degli animali domestici, spazzare e lavare il pavimento sono oggi attività serenamente delegabili a un robot intelligente, dispositivo capace di agevolare la vita in casa. Tra i prodotti in commercio si segnala in giornata odierna una offerta lampo proposta da Amazon, che rende disponibile il robot aspirapolvere e lavapavimenti Deik con uno sconto del 60%: il prezzo passa così dai 399 euro ai 161 euro spedizione inclusa.

Grazie al serbatoio d’acqua incorporato e al sistema di pulizia, questo robot può non solo pulire il pavimento come un classico robot aspirapolvere tradizionale ma anche lavarlo automaticamente, aiutando così a mantenere la casa pulita ogni giorno, senza alcuno sforzo; ideale per chi ha animali domestici come cani e gatti ma anche per rimuovere detriti, polvere e sporco dalle stanze dell’appartamento, il dispositivo di Deik è adatto a tutte le tipologie di pavimenti duri: moquette a pelo corto, piastrelle, legno, laminato, parquet e altro ancora.

Caratterizzato da un corpo dal design piccolo e flessibile, per la pulizia di ogni angolo della casa – dunque anche sotto i letti, sotto il divano e ove si nasconde lo sporco – il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Deik dispone di 4 differenti modalità di pulizia: pulizia automatica, pulizia anche nella parte bassa dei battiscopa, pulizia in una singola stanza o programmabile in più stanze automaticamente e pianificazione della pulizia, per avviarla quando si dorme oppure quando si è semplicemente fuori casa, ad esempio per lavoro. La batteria in dotazione è di 2200 mAh, si carica in 4 ore circa e quando sta per scaricarsi il robot torna automaticamente verso la base di ricarica.

Provvisto di un telecomando, di una spazzola elettrica e di una spazzola laterale, oltre agli stracci utili per la pulizia del pavimento, il robot intelligente Deik può dunque rappresentare un gadget utile a portare nella propria vita domestica più relax e comfort. Comodità di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta lampo su Amazon.