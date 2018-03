Evento Apple: arriva un iPad da 259 dollari?

Marco Grigis,

Mancano pochissimi giorni all’evento Apple dedicato al settore educational, previsto per il prossimo martedì e annunciato a sorpresa dal gruppo di Cupertino la scorsa settimana. Così come suggerito dall’invito, l’incontro potrebbe essere incentrato sulle novità software per insegnanti e studenti, eppure pare vi sia anche spazio per qualche lancio software. A partire dalla linea iPad, pronta a essere completata da un inedito ed economico nuovo esemplare.

Secondo un’indiscrezione pubblicata da Bloomberg, e ripreso da The Verge, Apple starebbe pensando all’introduzione di un nuovo iPad economico, per sfruttare il successo raggiunto lo scorso anno da iPad 2017. Quest’ultimo tablet, proposto poco sopra alla soglia dei 300 dollari, pare abbia colto grandi favori da parte del pubblico: oltre al prezzo invitante, infatti, garantisce elevate prestazione grazie a un prestante processore della famiglia A9. Il gruppo di Cupertino sarebbe quindi pronto a ripetere l’esperienza, con un device ancora più appetibile in termini di listino: solo 259 dollari.

La scelta di un evento educational per il lancio di questo modello non è di certo casuale. Dato il prezzo ridotto, questo iPad può rappresentare la soluzione ideale per studenti e insegnanti, nonché per le istituzioni scolastiche desiderose di aggiornare il proprio parco device. Ancora, così facendo il gruppo potrebbe combattere direttamente con i concorrenti già ben inseriti nell’ambito dell’istruzione, basti pensare a Google con i Chromebook.

Non sono attualmente note le specifiche tecniche del nuovo iPad low cost, ma è probabile segua le strategie di iPad 2017: una scocca ereditata dai precedenti modelli, completato con la penultima generazioni di processori. In tal senso, il chip prescelto potrebbe essere un A10, lo stesso inserito in iPhone 7.

Non solo iPad, tuttavia, poiché gli analisti si attendono novità anche sul fronte dei laptop, con la presentazione del successore ufficiale di MacBook Air. Anche in questo caso, la società di Apple Park starebbe giocando sul prezzo: l’obiettivo è di mantenere i listini sotto la soglia dei 999 dollari.