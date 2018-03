Huawei P20 Porsche Design con 512 GB di storage?

Luca Colantuoni,

Tra quattro giorni è previsto l’atteso evento riservato ai nuovi smartphone di Huawei, ovvero P20, P20 Lite e P20 Pro. Il produttore cinese dovrebbe annunciare anche una versione premium del top di gamma, ovvero il P20 Porsche Design, che avrà alcune differenze rispetto agli altri modelli della serie. Una di esse potrebbe essere la memoria flash da 512 GB.

In base alle informazioni ricevute recentemente da un noto leaker, il P20 Pro avrà 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Nella documentazione della TENAA, l’ente cinese che rilascia le certificazioni per i dispositivi mobile, viene indicata la presenza di 6 GB di RAM e ben 512 GB di memoria flash nel modello “NEO-AL00”. Per una conferma ufficiale si dovrà attendere l’evento del 27 marzo, ma probabilmente lo smartphone in questione sarà il P20 Porsche Design.

All’inizio di dicembre, Samsung aveva annunciato l’avvio della produzione di massa dei chip eUFS da 512 GB, in grado di raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziale pari a 860 MB/s e 255 Mb/s, e 42.000 IOPS in lettura e 40.000 IOPS in scrittura. Non è noto se questa memoria verrà utilizzata da Huawei. In ogni caso, il P20 Porsche Design potrebbe essere il primo smartphone al mondo con 512 GB di storage. L’attuale dimensione massima è 256 GB (ad esempio nell’iPhone X e nei Galaxy S9/S9+).

Considerate le presunte specifiche della serie P20, l’enorme spazio di archiviazione servirà per memorizzare i video a risoluzione 4K. Ciò spiega quindi la possibile eliminazione dello slot microSD. Il P20 Porsche Design sarà tuttavia un prodotto di fascia altissima con un prezzo superiore ai 1.000 euro.