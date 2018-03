Instagram, il Feed lo aggiornano gli utenti

Filippo Vendrame,

Continua il lavoro di Instagram per offrire ai suoi utenti una migliore esperienza d’uso della sua piattaforma. Il social network fotografico ha annunciato alcune importanti modifiche che permetteranno di avere un maggiore controllo sul proprio Feed. Tutti coloro che utilizzano assiduamente Instagram sanno benissimo che dopo aver visualizzato un post, cliccando sul tasto back, una volta tornati alla pagina principale dell’applicazione, il Feed si ricarica automaticamente aggiungendo nuovi post dei contatti che nel frattempo sono stati condivisi.

Una caratteristica della piattaforma che gli utenti hanno sempre definito come fastidiosa. Instagram ha recepito questo disagio e ha deciso di introdurre una novità che permetta ai suoi utenti di poter avere maggiore controllo sui nuovi messaggi. Il social network ha annunciato di avere iniziato a testare il nuovo pulsante “Nuovi messaggi” che permetterà agli iscritti di poter scegliere manualmente se aggiornare il Feed. Cliccando sul pulsante, la lista dei post si aggiornerà, in caso contrario nulla sarà aggiunto e gli utenti continueranno a visualizzare sempre gli stessi post.

Sempre sulla base dei feedback degli iscritti, Instagram sta apportando delle modifiche per garantire che i post più recenti abbiano maggiori probabilità di comparire per primi nel Feed. Grazie a queste modifiche, gli utenti non dovrebbero correre il rischio di perdersi le novità più interessanti.

Il social network fa sapere che le novità per migliorare la sua piattaforma non si esauriscono qui in quanto nei prossimi mesi condividerà ulteriori informazioni su quello che sta progettando.

Instagram si dimostra sempre molto attento ad ascoltare i feedback degli utenti e quanto annunciato va nella direzione di offrire una piattaforma sempre più piacevole da utilizzare. Un lavoro che è apprezzato dagli iscritti visto che il social network fotografico continua a crescere a ritmi molto sostenuti.