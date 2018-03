Nokia 6.1 in Italia con Google Home Mini

Filippo Vendrame,

Nokia 6.1 sarà lanciato in Italia in bundle con lo smart speaker Google Home Mini. Il Nokia 6.1, si ricorda, è la versione 2018 del Nokia 6 che è stata presentata a febbraio al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Trattasi di un’offerta davvero ghiotta in quanto chi acquisterà il nuovo smartphone della casa finlandese potrà ricevere in omaggio il nuovo gadget di Google che promette di rendere più smart le case.

Nokia 6.1 sarà disponibile a partire da metà aprile nelle colorazioni nero e rame a un prezzo di 279 euro. Il nuovo smartphone di Nokia realizzato da HMD Global è la diretta evoluzione dell’apprezzato modello dell’anno scorso e si caratterizza per un display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, per il processore Qualcomm Snpadragon 630 in grado di garantire un miglioramento delle prestazioni del 60% e per la fotocamera posteriore da 16MP ottimizzata grazie all’utilizzo delle ottiche ZEISS. Inoltre, dispone di Android Oreo in versione Android One. Questo significa che questo dispositivo può offrire agli utenti un’esperienza Android pura, completa e senza personalizzazioni.

Galleria di immagini: Nokia 6 2018, le immagini

Google Home Mini, invece, è uno smart speaker che sfrutta le potenzialità di Google Assistant, presente anche sul Nokia 6.1, per rendere smart la casa. Attraverso questo dispositivo si potranno gestire con la voce diverse funzionalità tra cui la riproduzione della musica, il funzionamento dei prodotti per la domotica e molto altro ancora.

Smart speaker che arriverà ufficialmente in Italia solamente tra qualche giorno e cioè il prossimo 27 marzo. Da parte di Nokia e di HMD Global Italia un’offerta davvero intrigante che permetterà di ricevere in omaggio un prodotto innovativo al solo costo dello smartphone.

Galleria di immagini: Google Home Mini e Home Max, le immagini

Maggiori dettagli sulla promozione arriveranno quando il nuovo Nokia 6.1 debutterà ufficialmente sul mercato.