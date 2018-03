OnePlus 6, ecco le possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Dopo varie indiscrezioni sul design arrivano le prime conferme ufficiose sulle specifiche del OnePlus 6, il nuovo top di gamma del produttore cinese che dovrebbe essere annunciato tra fine maggio e inizio giugno. Come ipotizzato, sembra che lo smartphone sarà una versione migliorata nel recente Oppo R15.

Le immagini che circolano in Rete da qualche settimana mostrano uno schermo con il famoso notch nella parte superiore per fotocamera frontale e sensori vari. La cover posteriore è piuttosto lucida, quindi il materiale usato potrebbe essere vetro. La doppia fotocamera è posizionata al centro (quella di Oppo R15 è in alto a sinistra), sopra il flash LED e il lettore di impronte digitali. In base all’elenco delle specifiche pubblicato online, il OnePlus 6 avrà un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e quindi con rapporto di aspetto 19:9.

La dotazione hardware dovrebbe comprende un processore octa core Snapdragon 845, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. Per quanto riguarda la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 16 e 20 megapixel (come per la Dream Mirror Edition di Oppo R15), abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7, mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore da 20 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Le specifiche indicano anche la capacità della batteria (3.450 mAh), lo spessore (7,5 millimetri) e il peso (175 grammi).

Il sistema operativo sarà certamente OxygenOS 5.1, basato su Android 8.1 Oreo. Non ci sono informazioni sul prezzo, ma si può ipotizzare una cifra vicina ai 600 euro.