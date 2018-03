Volantino MediaWorld: Galaxy S9 e Surface Book 2

Filippo Vendrame,

Nuovo volantino da MediaWorld valido sino al prossimo 28 marzo 2018. Al suo interno tante offerte e proposte su smartphone, tablet, computer, televisori, droni e molto altro ancora. Tra gli smartphone, oltre ai nuovi Samsung Galaxy S9 proposti, però, a prezzo pieno a partire da 899 euro, la catena di elettronica offre il Samsung Galaxy S7 a 399 euro, l’iPhone 8 64GB a 749 euro e lo Xiaomi Redmi 5 Plus a 199 euro.

Tante le proposte anche per chi deve cambiare computer e scegliere un nuovo prodotto con il sistema operativo Windows 10 di Microsoft. Al riguardo si evidenzia il nuovissimo e potentissimo Surface Book 2 con prezzi a partire da 1749 euro. Si segnala anche il modello HP Pavilion 15-cb028nl con processore Intel Core i7, 8GB di RAM e GPU NVIDIA GTX 1050 a 849 euro. Tra i tablet pc, invece, MediaWorld propone l’iPad 2017 128GB WiFi a 429 euro. Inoltre, non mancano accessori e periferiche per i PC come stampanti e dischi fissi esterni.

Per gli amanti della fotografia, MediaWorld propone la reflex NIKON D5300 a 599 euro e l’action cam GoPro Hero 6 Black a 429 euro.

Tanti i gadget che la catena di elettronica mette a disposizione dei suoi clienti. Per esempio, tra i droni, MediaWorld propone il DJI Spark in versione combo a 649 euro. Molto interessante anche lo smart speaker della Bose a 199 euro.

Infine, presente anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione, perfetti per chi punta a trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Per esempio, il Samsung QLED QE55Q6FAMTXZT con schermo da 55 pollici 4K è proposto al prezzo di 979 euro.