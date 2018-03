Windows 10, arrivano nuovi update cumulativi

Filippo Vendrame,

Sebbene non sia la ricorrenza del Patch Tuesday, Microsoft ha rilasciato nuovi e sostanziosi aggiornamenti cumulativi per Windows 10 1607, 1703 e 1709. Gli utenti che utilizzano PC con Windows 10 Fall Creators Update, Creators Update ed Anniversary Update possono scaricare ed installare questi nuovi update. Ovviamente, trattasi di aggiornamenti volti a risolvere problematiche di funzionamento ed a migliorare la complessiva esperienza d’uso di Windows 10.

Novità arriveranno con Windows 10 Spring Creators Update la cui data di rilascio non è ancora stata annunciata da parte di Microsoft. Chi dispone di un PC con Windows 10 Fall Creators Update potrà scaricare l’aggiornamento identificato dal codice KB4089848. Il change log è davvero molto lungo e questo stupisce un po’ visto che gli aggiornamenti del Patch Tuesday erano stati distribuiti da poco più di una settimana. Poco importa, comunque, in quanto l’aspetto fondamentale è che questo aggiornamento migliori l’efficienza di Windows 10.

Chi dispone di un PC con Windows 10 Creators Update potrà scaricare l’update identificato dal codice KB4088891. Chi utilizza PC con Windows 10 Anniversary Update potrà installare l’update KB4088889. Il change log di Windows 10 Creators Update non è molto lungo ma pone l’accento su alcuni settori chiave del sistema operativo. Davvero lunghissimo, invece, il change log dell’aggiornamento per Anniversary Update, segno che Microsoft sta lavorando molto per affinare i suoi sistemi operativi.

Vista l’importanza degli update, il suggerimento è quello di scaricarli e di installarli il prima possibile attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare i PC per rendere effettive le modifiche apportate.