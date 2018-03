Filippo Vendrame,

Alibaba apre un distributore automatico di auto in collaborazione con Ford. Le due aziende, lo scorso anno, avevano firmato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di trovare e sfruttare nuove opportunità tecnologiche. Uno dei frutti di questa collaborazione è l’apertura di un distributore automatico di auto a Guangzhou, in Cina, che consente ai clienti di testare facilmente i veicoli Ford che sono intenzionati ad acquistare.

Si chiama “Super Test-Drive Center” ed è un distributore completamente automatico e senza personale che funziona con l’app Tmall. Gli utenti selezionano il modello di auto a cui sono interessati, depositano la prenotazione, programmano un orario di ritiro e scattano un selfie in modo che il distributore possa riconoscerli quando si recano a ritirare l’auto per un test drive. I test su strada sono gratuiti, a patto che i clienti abbiano un social credit pari a 700 o superiore. Trattasi di una sorta di punteggio con cui il Governo cinese valuta i cittadini in base alle loro affidabilità. Con un punteggio inferiore a 700, i cittadini cinesi dovranno pagare una piccola commissione per effettuare i test.

Quando arrivano al distributore automatico, i clienti verificano la loro identità e l’auto viene quindi fatta uscire dalla struttura a più piani. Il processo è veloce e Alibaba dice che dura non più di 10 minuti. I clienti possono guidare la macchina per tre giorni, testando il veicolo come meglio credono.

Sembra che in futuro Alibaba sia intenzionata a creare strutture di questo tipo in tutta la Cina dove le persone potranno anche acquistare direttamente la loro auto pagando solamente un 10% del valore e poi approfittando dei servizi di finanziamento del noto gigante dell’ecommerce cinese.

Per quanto l’idea di un distributore automatico di auto possa sembrare innovativa, non è inedita. Nel 2015, a Nashville, fu inaugurata una struttura similare.