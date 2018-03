FIFA 18: Davide Astori rimane nella Fiorentina

Cristiano Ghidotti,

Il mondo del calcio fatica a scrollarsi di dosso il dolore e lo smarrimento che lo hanno investito solo poche settimane fa, con la notizia dell’improvvisa scomparsa di Davide Astori. Un evento scioccante, che viene ora affrontato anche nell’universo videoludico, laddove prendono vita le riproduzioni virtuali degli atleti così che ognuno di noi le possa impersonare.

La software house EA Sports ha diramato una nota all’interno di FIFA 18 in cui viene comunicato che il capitano viola rimarrà a disposizione dei giocatori all’interno del titolo. Un modo per onorarne la memoria, in accordo con quanto voluto dal club. Le parti si sono infatti consultate in seguito al tragico avvenimento, giungendo alla decisione appena annunciata. I giocatori potranno dunque continuare a scendere il campo con il numero 13 della formazione allenata da mister Pioli. Così si apre il messaggio “In sostegno dell’ACF Fiorentina” che compare all’interno della simulazione calcistica.

Community di FIFA, siamo rimasti sconvolti, come l’intero mondo del calcio, per la prematura scomparsa di Davide Astori. Dopo esserci consultati con la Fiorentina nei giorni seguenti la scomparsa di Davide, abbiamo deciso di intraprendere le seguenti azioni per assicurarci di onorare al meglio la sua memoria.

EA Sports precisa alcuni punti relativi alla permanenza di Astori nel gioco: farà parte della rosa della Fiorentina, ma gli oggetti a lui relativi nella modalità Ultimate Team saranno rimossi dai pacchetti e per quelli già in circolazione verrà impostato un tetto massimo di prezzo per quanto riguarda gli scambi, al fine di evitare vergognosi sciacallaggi.

Su richiesta del club, Davide Astori continuerà a far parte della rosa attuale della Fiorentina in FIFA.

Gli oggetti FUT di Davide Astori verranno rimossi dai pacchetti.

La fascia di prezzo massima per gli oggetti FUT di Davide Astori verrà ridotta.

In chiusura, il team di FIFA 18 rinnova le proprie condoglianze a tutti coloro colpiti dalla scomparsa.