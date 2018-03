H{ack}TML 2018: il vincitore è il team Trendrate

Giacomo Dotta,

Si è conclusa con un grande successo di partecipanti e di contenuti la prima edizione dell’H{ack}TML 2018 organizzato da HTML.it. L’occasione è stata quella delle celebrazioni per il 21esimo compleanno della celebre testata [dalla quale nacque a suo tempo anche Webnews.it]: per celebrare la ricorrenza e sottolineare una volta di più il prestigio del brand, il gruppo Triboo ha organizzato un hackaton dedicato al machine learning, raccogliendo a sé l’entusiasmo e le competenze di un grande numero di partecipanti.

In tutto hanno partecipato all’H{ack}TML 2018 ben 100 talenti selezionati da tutta Italia, una selezione sugli oltre 300 iscritti, a cui si sono aggiunti 10 mentor e 5 docenti per una maratona di 36 ore senza interruzioni di coding e hacking. L’obiettivo della competizione era lo sviluppo di progetti e prototipi applicati a cinque differenti settori: Smart Building & Energy, Smart Mobility, Media & Advertising, Sport & Wellness e Retail Innovation. Machine learning come fattore comune, insomma, ma consentendo ai singoli team di sviluppare in differenti direzioni la propria creatività, le proprie idee ed i propri talenti.

Un momento di confronto e di formazione importante che conferma il ruolo di HTML.it quale sito di informazione tecnologica numero uno in Italia e da sempre fedele alla propria natura editoriale.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato Roma Semplice del Comune di Roma, è stato organizzato dal team Triboo in collaborazione con Seedble, eFM, Quora, Car2Go, This Thesign.

Al termine della competizione il primo premio (ricco di un controvalore pari a dieci mila euro) è andato al team Trendrate composto da Lorenzo Karavania (Developer), Melvin Massotti (Developer), Riccardo Pozzati (Developer), Fabrizio Jimenez (Designer), Stefano Scafi (Business Specialist) e Alessandro Bernieri (Marketer Specialist), attivi nella sezione Media & Advertising. In particolare il team ha sviluppato un innovativo algoritmo in grado di rendere più immediata la ricerca dei trend online, consentendone al tempo stesso la massimizzazione per le finalità preposte.