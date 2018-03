Microsoft Store, nuova sezione hardware

Filippo Vendrame,

Microsoft sta continuando a lavorare affinché il Microsoft Store di Windows 10 non sia solamente un luogo dove poter trovare e scaricare nuove applicazioni per il sistema operativo ma anche il baricentro per gli acquisti dei suoi prodotti hardware. Di recente, il Microsoft Store aveva aggiunto la possibilità per gli utenti di poter acquistare alcuni prodotti hardware di Microsoft senza, però, offrire una vera e propria sezione dedicata all’interno dello store.

Adesso, però, il gigante del software ha deciso di mettere mano al Microsoft Store per inserire una scheda ad hoc dedicata esclusivamente agli acquisti dei prodotti. Questo significa che gli utenti potranno individuare con maggiore facilità il negozio dedicato ai dispositivi hardware. Una modifica importante che mette in evidenza la volontà di Microsoft di spingere in questa direzione. Vale la pena notare che i prodotti che si trovano in questo negozio sono gli stessi che si trovano all’interno dell’eShop ufficiale della casa di Redmond. Anche l’esperienza di acquisto è la medesima.

Le novità del Microsoft Store sono disponibili all’interno della versione 11802.1001.11.0 dell’app che è arrivata sui PC Windows 10 negli ultimi giorni. Purtroppo, al momento, il negozio hardware all’interno del Microsoft Store non è disponibile per tutti i Paesi ma l’auspicio è che Microsoft possa renderlo accessibile a tutti, in futuro, visto che questa vetrina permette di reclamizzare nel migliore dei modi tutti i suoi prodotti hardware in vendita.

Queste modifiche arrivano a poche settimane dal rilascio di Redstone 4, cioè Windows 10 Spring Creators Update, che porterà moltissime novità a tutti gli utenti Windows 10.