Nissan, 1 milione di veicoli elettrici nel 2022

Nissan punta con decisione verso la mobilità elettrica e nell’ambito del suo piano “Nissan M.O.V.E. to 2022” ha annunciato l’obiettivo di voler lanciare un numero sempre maggiore di veicoli elettrici. Contestualmente, la casa giapponese ha dichiarato di voler accelerare anche l’evoluzione dei sistemi di guida autonoma e gli investimenti nel settore della connettività dei veicoli. In particolare, Nissan punta a voler vendere 1 milione di veicoli elettrificati all’anno entro il 2022.

Trattasi di un obiettivo molto ambizioso ma sicuramente possibile visto che la casa automobilistica giapponese da anni è già impegnata nel segmento delle auto elettriche con ottimi risultati. La Nissan Leaf di prima generazione ha avuto un successo planetario e il nuovo modello, da poco in vendita, è già stato accolto molto bene con iniziali ottimi riscontri in termini di vendite. Ovviamente, raggiungere l’obiettivo di 1 milione di veicoli elettrificati venduti all’anno è molto ambizioso ma Nissan ha già le idee ben chiare. La casa giapponese ha dichiarato che svilupperà 8 nuovi veicoli elettrici partendo proprio dalla base della nuova Nissan Leaf.

Inoltre, amplierà la disponibilità di veicoli elettrici in Cina attraverso diversi marchi. Ancora, in Giappone porterà al debutto un mini veicolo elettrico chiamato “kei”. Tra i piani di Nissan c’è anche la realizzazione di un crossover elettrico basato sul concept Nissan IMx che sarà venduto in tutto il mondo. Dal 2021, inoltre, Nissan inizierà ad elettrificare tutti i modelli della sua gamma di auto Infiniti.

La casa automobilistica giapponese doterà 20 modelli del suo sistema di guida autonoma ProPILOT ed integrerà un sistema di connettività in tutte le sue nuove auto.

Nissan pare, dunque, aver pianificato nel migliore dei modi il suo futuro che vedrà auto non solo 100% elettriche ma anche molto avanzate nei contenuti tecnologici grazie alla guida autonoma ed ai sistemi di connettività di bordo che permetteranno di accedere ad avanzati servizi di valore aggiunto.