Samsung annuncia il Galaxy J7 Prime 2

Luca Colantuoni,

Sul sito indiano di Samsung è apparso a sorpresa il Galaxy J7 Prime 2, uno smartphone di fascia medio-bassa con alcune interessanti funzionalità software, in particolare quelle che sfruttano le fotocamere. Rispetto al precedente Galaxy J7 Prime, annunciato a settembre 2016, non ci sono molte differenze in termini di design e specifiche hardware. Non è chiaro se il dispositivo arriverà in Europa, eventualmente con un altro nome.

Il Galaxy J7 Prime 2 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass. Il vetro per la cover posteriore e l’ampio Infinity Display rimangono esclusive per le serie Galaxy S e A. La dotazione hardware comprende un processore octa core Exynos 7870 a 1,6 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 megapixel e obiettivi con apertura f/1.9.

Samsung usa il termine “social camera” per indicare le varie funzionalità incluse nell’app Fotocamera, come i filtri da applicare in tempo reale alle foto, gli sticker per i selfie, la modifica degli scatti e la condivisione istantanea. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM (formato nano). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri e porta micro USB 2.0. La batteria ha una capacità di 3.300 mAh e offre un’autonomia fino a 21 ore di conversazione.

Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat. Sullo smartphone sono preinstallate l’app Samsung Mall, che permette di effettuare acquisti online tramite la ricerca visuale dell’oggetto inquadrato dalla fotocamera. Samsung Pay mini, versione ridotta di Samsung Pay, consente invece di effettuare pagamenti mediante la scansione di codici QR o il sistema UPI molto diffuso in India. Il prezzo del Galaxy J7 Prime 2 è 13.990 rupie, pari a circa 174 euro.