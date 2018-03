Triboo Academy: strategie SEO

Giacomo Dotta,

Una giornata di formazione SEO, per metabolizzarne le basi e trasformare la propria semplice esperienza in nozionistica più avanzata e strutturata: è questa l’offerta del primo master sulle strategie SEO organizzato da Triboo Academy. L’evento si terrà il 10 aprile 2018, dalle 9 alle 18.30, presso la sede Triboo Academy in Viale Sarca 366 a Milano (edificio 16).

Quanto può essere utile la SEO (“Search Engine Optimization”)? La risposta, per chiunque conosca il Web, può essere una soltanto: si tratta di un aspetto del tutto fondamentale, sia quando si lavora per un’azienda, sia quando si opera per una associazione, sia quando si agisce su pagine personali. Se si intendono raggiungere veri obiettivi senza agire ad un livello di bassa amatorialità, quel che occorre è fare un passo avanti che, lungi dal voler raggiungere un livello “Pro”, consenta di acquisire le basi per uno studio successivo, per una applicazione sui principali strumenti di pianificazione e per un’evoluzione complessiva della propria comprensione sul tema.

La SEO è diventata una tecnica che negli anni ha conosciuto un livello di complessità che richiede un’analisi e un approccio sempre più metodico e scientifico. Le strategie di posizionamento su Google non possono essere limitate a qualche ottimizzazione on-page ed all’acquisto di un pugno di link.

Responsabile del corso sarà Emanuele Arosio, uno dei massimi esperti SEO a livello nazionale. Il master, spiega Triboo, «si rivolge a Imprenditori, Manager, consulenti e professionisti che intendono acquisire le conoscenze di base e/o approfondire le strategie di SEO per il proprio ambito di applicazione e di business»: una full-immersion di 9 ore nella quale i temi passano da Google alla Seo OnSite e OffSite, dalle penalizzazioni al come strutturare un sito in chiave SEO, dall’ecommerce alle parole chiave, fino a migrazioni, analisi della concorrenza e contesti internazionali.

Tutti i dettagli sul master sono disponibili sull’apposita pagina di dettaglio di Triboo Academy.