Zealot S2, casse portatili senza fili a meno di 10€

Floriana Giambarresi,

Una cassa portatile senza fili compatta e dal peso molto contenuto, per riprodurre i propri brani preferiti da smartphone, tablet e altri dispositivi semplicemente mediante connettività Bluetooth, a un prezzo molto competitivo: è quanto possibile con Zealot S2, oggetto di una offerta lampo su Amazon che rende il prodotto acquistabile a 9,99 euro invece di 39,99 euro, spedizione gratuita inclusa, con uno sconto del 75%.

Grazie alla batteria da 4000 mAh di cui è dotato, l’altoparlante portatile in questione consente di riprodurre playlist musicali fino a 15 ore circa per ogni ciclo di ricarica, che avviene mediante un semplice cavo USB. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth tra cui iPhone, device Android, Windows e altri, è presente un microfono incorporato per le telefonate e un’uscita per le cuffie in modo tale da poter ascoltare la musica anche senza disturbare gli altri.

Dalle dimensioni di 220 x 70 x 70 mm e con un peso di 500g, le casse senza fili Zealot S2 si caratterizzano per un design elegante, ispirato da Lamborghini, e dispongono di due altoparlanti da 3W ciascuno. Qualora non si abbia a disposizione un dispositivo Bluetooth compatibile nelle vicinanze o si desideri preservare la batteria del proprio smartphone scegliendo di non attivare tale opzione di connettività, è comunque possibile riprodurre tutta la musica preferita inserendo nel Zealot S2 una scheda microSD in cui prima l’utente avrà archiviato i brani.

Resistente all’acqua e alla polvere, trattasi dunque di un altoparlante portatile senza fili completo e dal design d’appeal che può essere particolarmente comodo per ascoltare la propria musica preferita ovunque ci si trovi, anche per molte ore di seguito. Comodità di cui è dunque possibile dotarsi approfittando dell’offerta lampo odierna che Amazon propone alle persone in Italia.